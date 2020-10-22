Zara'da yöresel kıyafetler bez bebeklerde yaşatılacak
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Zara'da yöresel kıyafetler bez bebeklerde yaşatılacak

22.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:48
Zara'da yöresel kıyafetler bez bebeklerde yaşatılacak

Sivas'ın Zara ilçesinde yöresel kıyafetler, üretilecek bez bebeklerde yaşatılacak.

Sivas'ın Zara ilçesinde yöresel kıyafetler, üretilecek bez bebeklerde yaşatılacak.

Kaymakam Mehmet Sayın, ilçede el sanatları ile ilgilenen ev kadınları ile bez bebek üretimi hakkında toplantı düzenledi.

Zara Kaymakamlığınde düzenlenen toplantıda konuşan Sayın, "İlçemizde gerek yerel gerekse dışarıdan gelen vatandaşların ilçeye özgü hediyelik eşya temin etme imkanı bulunmamaktadır. Bu soruna çözüm üretmek amacıyla Öğretim Görevlisi Özlem Sayın ile birtakım araştırmalar gerçekleştirdik ve ilçeye özgü yöresel kıyafetli bez bebek üretimi için modeller çıkarttırdık." dedi.

İlçede yetişen ürünlerin de değerlendirilmesini hedeflediklerini aktaran Sayın, şunları kaydetti:

"Bez bebeklerin yanı sıra ilçemizde yetiştirilen meyvelerden ve ilçemizin temel ürünü baldan imal edilecek ürünlerin hediye sepeti olarak imal edilebilmesi için çalışmalar hedeflemekteyiz. Ev kadınlarımızın iş gücünü değerlendirmeleri, ev ekonomilerine katkı sağlamaları ve ilçemizin tanıtımına yönelik ürünlerin üretiminin yapılabilmesi için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. Kolektif çalışma ile ilçemizin turizm ürünleri ortaya çıkacaktır."

Toplantıya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut, Öğretim Görevlisi Özlem Sayın, Anadolu Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği yöneticileri ile ev kadınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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