Zambiya Enformasyon Bakanı Kovid-19'a yakalandı
Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
24.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:57
Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Bakan Siliya, sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Semptom göstermediğini belirten Siliya, test sonucu sonrası kendisini karantinaya aldığını kaydetti.
Zambiya'da şimdiye kadar 920 Kovid-19 vakası görülürken, 7 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: AA