Zambiya Enformasyon Bakanı Kovid-19'a yakalandı
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Zambiya Enformasyon Bakanı Kovid-19'a yakalandı

Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Zambiya Enformasyon Bakanı Kovid-19'a yakalandı
24.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:57

Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Bakan Siliya, sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Semptom göstermediğini belirten Siliya, test sonucu sonrası kendisini karantinaya aldığını kaydetti.

Zambiya'da şimdiye kadar 920 Kovid-19 vakası görülürken, 7 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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