Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye güvenlik personeli ve zabıtalara biber gazı eğitimi verildi.

Belediye hizmet binası önündeki eğitimlere Güvenlik ve Zabıta Müdürlüğünde görevli 42 personel katıldı. Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Şenol Aydın ve polis memuru Tayfun Akıncı tarafından verilen eğitimlerde, yaşanabilecek toplumsal olaylar ya da denetim vazifesi sırasında meydana gelebilecek muhtemel saldırılar karşısında biber gazının nasıl kullanılacağı gösterildi.

Komiser Yardımcısı Şenol Aydın, "Biber gazı, gözlerde kontrolsüz gözyaşı akmasına sebep olan, acı ve saldırganın geçici olarak etkisiz hale gelmesini sağlayan, etken maddesi biber olan doğal bir gazdır. Kullandığımız biber gazı her ne kadar doğal olsa da oldukça dikkatli kullanılmalıdır" dedi.

Kuvvet kullanma kriterleri ile ilgili teorik bilgiler, kanuni boyutu ile ilgili bilgiler ve göz yaşartıcı gazlar hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler alan zabıta memurları ve özel güvenlik personeline eğitimler sonunda belge verildi. - BURSA