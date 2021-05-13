Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
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Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz - Haberler | Güncel

Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti.

Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti.

Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.

Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi.

Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi.

Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, "Özgürlük", "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.

Ramazanın son günlerinde İsrail polislerinin saldırılarına maruz kaldı

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa, bu yıl ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarının hedefi olmuştu.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Harem-i Şerif'teki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırmıştı.

İslam aleminde büyük tepkiye neden olan saldırılarda, 205 kişi yaralanmış, çok sayıda Filistinli de gözaltına alınmıştı.

Binlerce Filistinli, 10 Mayıs'ta fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

Sabah namazını Harem-i Şerif'te kılan Filistinliler, baskına engel olmak için Mescid-i Aksa'dan ayrılmamıştı.

İsrail polisi, nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırmış, 330'dan fazla kişi yaralanmıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz

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