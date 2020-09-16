Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,...

Yurtta hava durumu
16.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

(İHA)

Kaynak: İHA

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