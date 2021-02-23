Yurt genelindeki motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 2 bin 449 cezai işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik denetimlerde 2 bin 449 kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik denetimlerde 2 bin 449 kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Genel müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 20-21 Şubat tarihlerinde, 81 ilde eş zamanlı olarak motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre denetimlerde 16 bin 905 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edilirken, 1168 sürücünün kurallara aykırı hareket ettiği belirlendi.

Denetimlerde toplam 2 bin 449 kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı, 328 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi, 8 sürücünün ise belgelerine el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan