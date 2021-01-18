Yüreğir Belediyesi sosyal yardımlarını sürdürüyor
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Yüreğir Belediyesi sosyal yardımlarını sürdürüyor

18.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:59
Yüreğir Belediyesi sosyal yardımlarını sürdürüyor

Yüreğir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 70 bin gıda kolisi yardımında bulundu.

Yüreğir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 70 bin gıda kolisi yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 415 bin nüfuslu ilçede ihtiyaç sahibi ailelere 70 bin gıda kolisi, maske, eldiven ve temizlik seti dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde dağıtımlara devam ettiğini kaydetti.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da yardım çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Kocaispir, şunları belirtti:

"Hafta sonunda da ekiplerimiz sahadaydı. Vatandaşımızın yanında olmaya, sofralarına aş, yüzlerine tebessüm olmaya devam edeceğiz. Yüreğir'de bizim bir sloganımız var 'bizim derdimiz insan' diyoruz ve insanımızın huzuru, mutluluğu için çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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