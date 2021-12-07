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Yunusemreli atletlerden çifte kupa

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Yunusemreli atletlerden çifte kupa

Yunusemre Belediyespor'un atletleri, Balıkesir Bandırma ve Manisa Akhisar'da düzenlenen Kulüpler Kros Ligi Yarışlarında çifte kupa kazandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyespor'un atletleri, Balıkesir Bandırma ve Manisa Akhisar'da düzenlenen Kulüpler Kros Ligi Yarışlarında çifte kupa kazandı.

Yunusemre Belediyesporlu atletler, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Kros Ligi'ne damga vuruyor. Kızlar U18 yaş kategorisinde ter döken sporcular, Bandırma ve Akhisar'da bir hafta içerisinde organize edilen yarışlarda takım halinde çifte kupa kazandı. Yunusemre Belediyespor'dan Güneş Şare, Bandırma'da 3 kilometre yarışında birinci olurken, Güneş Şare, Tuğba Yılmaz, Şeyma Deniz, Fatma Sağman'dan oluşan U18 kız takımı da takım halinde 2. oldu. Yunusemreli atletler, Bursa'da yapılacak yarı final yarışlarına katılma hakkını elde etti. Sporcular yarı finalde de başarılı olmaları halinde Adana'da düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Türkiye derecesi hedeflediklerini belirterek, başarıda emeği geçen sporcuları ve antrenörleri kutladı. - MANİSA

Yunusemreli atletlerden çifte kupa

Yunusemreli atletlerden çifte kupa

Yunusemreli atletlerden çifte kupa

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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