Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar devam ediyor
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Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar devam ediyor

09.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:53
Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar devam ediyor

Yunusemre Belediyespor futbol branşı altyapısında antrenmanlar tüm hijyenik kurallara uyularak devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor futbol branşı altyapısında antrenmanlar tüm hijyenik kurallara uyularak devam ediyor.

Yüzlerce futbolcunun yetiştiği Yunusemre Belediyespor Kulübü futbol altyapısında antrenmanlar Karaali Spor Tesisleri ile Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde antrenörler eşliğinde devam ediyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Normalleşme süreci ile birlikte kulüp olarak çocuklarımız için 10 branşta devam eden sportif faaliyetlerimizde tüm hijyen kurallarına uyuluyor. Futbol branşımızda da antrenörlerimiz belli program dahilinde çalışmalara devam ediyor. Antrenmanlar Yunusemre Belediyespor Kulübü sosyal medya hesabından da günlük olarak paylaşılıyor. Hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın spora devam etmesi ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmeleridir." - MANİSA

Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar devam ediyor
Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar devam ediyor
Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar devam ediyor
Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar devam ediyor
Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar devam ediyor
Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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