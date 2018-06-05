Yunus Ekiplerinden Asayiş Uygulaması

Yunus Ekiplerinden Asayiş Uygulaması

Samsun’da motosikletli Yunus ekipleri araçlar ve şahıslar üzerinde asayiş uygulaması yaptı.

Yunus Ekiplerinden Asayiş Uygulaması

Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri araçlar ve şahıslar üzerinde asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri İlkadım ilçesi Canik ilçesi sınırındaki 100. Yıl Bulvarı Mert Irmağı Köprüsü üzerinde asayiş denetimi yaptı. Bugün 15.30-16.30 saatleri arasında düzenlenen asayiş uygulamasında durdurulan araçlar didik didik arandı, sürücülere kimlik sorgusu ve üst araması yapıldı.

Uygulamada önemli bir suç unsuruna rastlanmazken, denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

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