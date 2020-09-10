Yunanistan arasındaki teknik toplantı bugün yapılacak (2) TOPLANTI SÜRÜYORCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen ve NATO Askeri Komite Başkanlığı'nca bugüne ertelenen, Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usulleri'nin ele alınacağı teknik...

TOPLANTI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen ve NATO Askeri Komite Başkanlığı'nca bugüne ertelenen, Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı, NATO Karargahı'nda devam ediyor.

Kaynak: DHA