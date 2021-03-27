Son dakika! Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika! Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Edinilen son dakika haberine göre Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı 'Krystallides' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıldı.

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Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı 'Krystallides' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 14.30'da giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı 'Krystallides' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra noktası en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi 'Dur Yolcu' ve Kilitbahir Kalesi önlerinden geçerek Ege Denizi'ne doğru açıldı.

Yunan savaş gemisinin boğazı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Son dakika! Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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