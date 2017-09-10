Yumurtalık Kiteboard Festivali" Sona Erdi

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi'nin ikincisini organize ettiği "Yumurtalık Kiteboard Festivali"nde final yarışları sona erdi. Slalom erkeklerde Armağan Ersolak, slalom kadınlarda Vanessa Ginyol, hydrofil yarışlarında ise Şaziye Öğüt birinci oldu.



Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesinin destekleriyle Çukurova Kiteboard Akademi'nin ev sahipliğinde ikincisi organize edilen "Yumurtalık Kiteboard Festivali"nin final yarışları Haylazlı sahilinde tamamlandı. Toplam 330 sporcunun katıldığı yarışmalara izleyicilerde yoğun ilgi gösterdi.



Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden Adana'ya gelen yarışçılar 4 kategori halinde mücadele verdi. Twintip Slalom, Hydrofoil Parkur Yarışı, Freestyle ve Ekstrem Takım Yarışları'yla yeteneklerini sergiledi.



"Yumurtalık Kiteboard Festivali"nde dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaların yanı sıra toplam 31 bin lira para ödüllü dağıtıldı. - ADANA