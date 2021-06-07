Yumurtalık'ın tanıtımı içi turizmciler ve STK'lar bir araya geldi
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Yumurtalık'ın tanıtımı içi turizmciler ve STK'lar bir araya geldi

Yumurtalık'ın tanıtımı içi turizmciler ve STK'lar bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Yumurtalık ilçesinin kültür ve turizm alanında tanıtılması için kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmciler toplantı düzenledi.

Yumurtalık ilçesinin kültür ve turizm alanında tanıtılması için kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmciler toplantı düzenledi.

İlçede bir otelde gerçekleşen toplantıya çeşitli STK ve turizm derneği yöneticileri katıldı.

Yumurtalık Turizmini Geliştirme ve Çevreyi Koruma Dernek Başkanı Volkan Tarık Çay, toplantıda ilçenin tanıtımı konusunda güç birliği platformu oluşturacaklarını belirtti.

Yumurtalık'ın tanıtımı içi turizmciler ve STK'lar bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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