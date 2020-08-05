Yüksek lisans ve doktora tezleri EBYS ile imzalandı
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Yüksek lisans ve doktora tezleri EBYS ile imzalandı

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) kullanılarak yüksek lisans ve doktora tez imzalama işleminin Türkiye'de ilk defa Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yüksek lisans ve doktora tezleri EBYS ile imzalandı
05.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:54

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) kullanılarak yüksek lisans ve doktora tez imzalama işleminin Türkiye'de ilk defa Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite olarak küresel salgın nedeniyle tez savunmalarının video konferans yöntemiyle yapılmasına imkan sağladıklarını hatırlattı.

Jüri üyelerinin imzalarını e-imza şeklinde atamaması nedeniyle sınav tutanağı, kişisel rapor ve tez imza sayfası gibi belgelerin posta yoluyla gönderilerek ıslak imzayla imzalandığını kaydeden Ünal, "Evrakların fiziki olarak gönderilmesinin zaman alması, postada yaşanılan gecikmeler ve bazen postanın kaybolması gibi durumlar nedeniyle bu işlemler birkaç hafta sürebilmekteydi. Geliştirilen sistem sayesinde kişisel rapor doldurma ve imza işlemleri çok kolay bir hale getirilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Video konferans sistemi ve elektronik imzalama seçeneğiyle tez savunmalarının dünyanın herhangi bir yerinde bulunan hocaların katılımıyla gerçekleştirilebilir hale geldiğini belirten Ünal, sistemin hatayı en aza indiren, güvenli ve hızlı bir yöntem olduğunu vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde danışmanlığını Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar'ın yaptığı Erdinç Türk'e ait "IoT Cihazları İçin Aktif Gürültü Önleme Özellikli Bağırsak Sesi Tespit Algoritması" konulu yüksek lisans tezinin belgeleri çevrim içi tez savunmasının ardından, danışmanı ve jüri üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Taner Danışman ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atila Yılmaz tarafından elektronik ortamda imzalandı.

Kaynak: AA

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