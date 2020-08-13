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Yücel İldiz: "Altay'ın Süper Lig'e dönme zamanı geldi"

- Yücel İldiz: "Altay'ın Süper Lig'e dönme zamanı geldi" Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Büyük Altay camiasını yıllardan beri olması gereken lige inşallah bu sene getiririz" TFF 1.

13.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:44

- Yücel İldiz: "Altay'ın Süper Lig'e dönme zamanı geldi"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz:

"Büyük Altay camiasını yıllardan beri olması gereken lige inşallah bu sene getiririz"

AFYONKARAHİSAR - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Teknik Direktörü Yücel İldiz, bu sezon hedeflerinin Süper Lig olduğunu kaydederek, "Artık Altay camiasının Süper Lig'e dönme zamanı geldi. Zorlu bir savaş olacak. Hep beraber camiayla, camiayı temsilen buradayız biz. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak hedefi yakalamaya çalışacağız" dedi.

Altay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdürüyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen sabah antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, kampın takım adına verimli geçtiğini dile getirdi. 11 gün sürecek kampın ardından takımın iki gün izinli olacağını ve ardından ikinci etabın başlayacağını dile getiren Yücel İldiz, Altay'ı yeni sezonda büyük zorlukların beklediğini işaret ederek şunları söyledi:

"Pazartesi gününden itibaren çalışmalara başladık. Çalışmaları 11 gün olarak planladık. Bu çalışmalar döneminde geçen yıldan kalan arkadaşlarımız var, yeni transfer ve genç arkadaşlarımız var. Ön hazırlık dönemi olarak her şey iyi gidiyor. 11 günlük çalışma periyodu içerisinde bu eksiklerimizi gidereceğiz. Bu arada gerçekten arkadaşlarımızda İzmir'de transferi tamamlamaya çalışıyorlar. Bir yandan da transfere devam ediyorlar. Bu etap içerisinde inşallah transferlerimiz tamamlarız. Şuanda 11 günlük etaptan sonra iki günlük bir izin vereceğiz. İkinci etap çalışmalarına umarım tam kadro olarak başlarız. Çünkü Altay'ı yeni sezonda çok zorlu bir dönem bekliyor. Bizde bu zorlu döneme elimizden geldiğince hazır olmak için çalışmalara devam ediyoruz."

"Her şey olumlu gidiyor"

Yeni transferlerin takıma uyum sağladığını ve futbolcularından, teknik heyetine ve yöneticilerine kadar hırslı bir Altay'ın olduğunu vurgulayan Yücel İldiz, "Henüz daha tamamlamadık, transferler devam ediyor ama gerek yeni transferler, gerek geçen yıldan kalan arkadaşlarımız var. Hakikaten geçen yıl bir takım şanssızlıklar olmuş, bu nedenle arkadaşlarımız çok hırslı. Genç arkadaşlarımız var onlarda kendilerini göstermek için çok çalışıyorlar. Şu ana kadar her şey olumlu gidiyor, Allah korusun bir sakatlık falanda vermedik" dedi.

"Altay camiasını yıllardan beri olması gereken lige inşallah bu sene getiririz"

Yeni sezon hedefleri hakkında da konuşan İldiz, Altay camiasını yıllardan beri olması gereken lige inşallah bu sene getirmeyi düşündüklerini dile getirerek, "Benim buraya geliş amacımda belli. Başkan ve yönetici arkadaşlarımız çok genç, çok hırslı arkadaşlarımız. Kulübü alt sıralardan buralara kadar getirmişler. Bundan sonrada hedef yakalamak istiyorlar. Biz de bu hedefi yakalamalarında ben şahsım adına ekibimle beraber, bilgi ve birikimlerimizi aktararak büyük Altay camiasını yıllardan beri olması gereken lige inşallah bu sene getiririz" diye konuştu.

"Zorlu bir savaş olacak"

Takımın transfer konusun bugün yapılacak toplantı ile sonuca ulaşacağını da açıklayan deneyimli teknik adam, "Bugün yönetici arkadaşlar buraya gelecekler ve bir durum değerlendirmesi yapacağız; neyi aldık, neyi verdik, eksiğimiz, fazlamız nedir? Bu durum değerlendirmesinden sonra mevkiler varsa onları tabi ki söyleyeceğiz. Gerçekten artık Altay camiasının Süper Lig'e dönme zamanı geldi. Zorlu bir savaş olacak. Hep beraber camiayla, camiayı temsilen buradayız. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak hedefi yakalamaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Yücel İldiz: 'Altay'ın Süper Lig'e dönme zamanı geldi'

Kaynak: İHA

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