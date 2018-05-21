Ytso, Yalova A.ş Projesi ile Esnafın Rekabetini Artırmak İstiyor

Yalova Sanayi ve Ticaret Odası (YTSO) orta ve küçük ölçekli esnafın AVM ve zincir mağazalara karşı rekabetini artırmak için Yalova A.Ş projesini hayata geçirmeyi planlıyor.

Ytso, Yalova A.ş Projesi ile Esnafın Rekabetini Artırmak İstiyor

Yalova Sanayi ve Ticaret Odası (YTSO) orta ve küçük ölçekli esnafın AVM ve zincir mağazalara karşı rekabetini artırmak için Yalova A.Ş projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Projede esnafların bir araya getirilmesiyle birlik oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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