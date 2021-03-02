Youtuber Çoban Şevki kimdir, kaç yaşında? Şevki Saran Youtube kanalı var mı?

Sosyal medyada dikkat çeken isimlerden olan Çoban Şevki Saran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmesinin ardından büyük merak topladı. Bu kapsamda Youtuber Çoban Şevki kimdir, kaç yaşında? Şevki Saran Youtube kanalı var mı? sorularının yanıtları aranıyor.

YOUTUBER ÇOBAN ŞEVKİ SARAN KİMDİR?

Balıkesir'in Havran ilçesinde derslerinden arta kalan zamanında ailesine destek olmak için çobanlık yapan 12 yaşındaki Şevki Savran, yöre şivesiyle yaptığı konuşmaların sosyal medyada paylaşılmasıyla fenomen oldu.

Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan Şevki Savan'ın yöresel konuşmaları ve doğal haliyle sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük ilgi gördü.

Kısa sürede on binlerce izlenme alan görüntülerde, günlük yaşamının yanı sıra, küçükbaş hayvanları yetiştirirken yaptıklarını anlatan Savan'ın doğal hali ve yöresel şivesi de çok ilgi çekti.

Ortaokul öğrencisi Şevki Savran, okuldan arta kalan zamanlarında ailesine yardımcı olmak amacıyla kendilerine ait 98 küçükbaş hayvanın bakımını gerçekleştirdiğini söyledi.

Sabah 06.00'da kalktığını ve günde 90 litre süt veren 98 küçükbaş hayvanla ilgilendiğini anlatan Savran, şunları söyledi:

* Doğduğumdan beri buralardayım. Çamurun içindeyim. Sabah geliyorum buraya, kendime bir çay demliyorum. Sonra koyunları meraya çıkartıyoruz ve dönüyoruz. Ertesi gün yine aynı işlemi yapıyoruz.

* İçinden gelmesi lazım. İçinden gelmedi mi hiçbir şey olmaz. Doktor olacağım dedin mi, zorla hiçbir şey olmuyor.

"GÖRÜNTÜLERDEN SONRA HERKES SELAM VERİYOR"

* Nuri Saltan ağabeyim bize bir video çekti. O video patladı sosyal medya üzerinde. Milyonlar izlemiş. O izleyenlere teşekkür ederim.

* Hayatım değişti. Nasıl değişti? Bizim burada pazar oluyor. Oraya gittim. Herkes, gelen geçen selam veriyor. "YouTuber Şevki", "Nasılsın Şevki?", "Merhaba Şevki" Herkes tanımış beni. İstanbula gitsem başımdan ayrılmayacaklar. Tanınmak iyi.

ŞEVKİ SARAN YOUTUBE KANALI VAR MI?

Sosyal medyada videoları yer alan isimlerden olan Şevki Saran'ın kendine ait Youtube kanalı bulunmuyor.

(DHA)