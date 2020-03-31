YouTube Hindistan'da Kaliteyi Düşürdü
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Hindistan, Wuhan, Teknoloji

YouTube Hindistan'da Kaliteyi Düşürdü

Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 32.

31.03.2020 23:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:49
YouTube Hindistan'da Kaliteyi Düşürdü

Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 32.113 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında Netflix ve YouTube, görüntü kalitesini düşürüyor.

Hindistan'da da YouTube'un Android cihazlar için görüntü kalitesini azaltma kararı aldığı ifade edildi. Bundan önce, YouTube'un video kalitesini varsayılan olarak 480p olarak ayarlayacağı ancak kullanıcılarına bu görüntü kalitesini yükseltme seçeneği vereceği ifade ediliyordu.

YouTube tüm ülkelerde kalitesini düşürecek

Tüm bunlara ek olarak, Hindistan'ın bazı bölgelerinde YouTube'un Android cihazları için görüntü kalitesinin standart olarak azami 480p olarak ayarlandığı söylendi. Böylece daha fazla kullanıcının internet hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

480p video kalitesinin 4K videolar için de geçerli olduğu belirtilirken, kısıtlamanın Hindistan'ın belirli bölgeleri için geçerli olduğu ifade ediliyor. Bu haberler çoğunlukla Mumbai ve Delhi'den gelirken Bangalore gibi kentlerden ve Gujarat gibi bölgelerden böyle bir kısıtlama mevcut değil. Tüm bunlara ek olarak, kısıtlamaların bir süre sonra bu bölgeler için de geçerli olacağı ifade ediliyor. Sizce Türkiye'de de YouTube konusunda sorunlar yaşanır mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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