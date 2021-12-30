Yomawari 3 İçin Yeni Bir Video Paylaşıldı

Nisan 2022'de çıkış yapması beklenen aksiyon korku oyunu Yomawari 3 için yeni bir video paylaşıldı.

Korku serisi Yomawari'nin yeni oyunu Yomawari 3, 21 Nisan 2022'de Japonya'da PlayStation 4 ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Geliştirici Nippon Ichi Software oyunun tanıtım fragmanının genişletilmiş bir versiyonunu yayınladı. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği oyunun Batı tarafında ne zaman çıkış yapacağı ise henüz açıklanmadı.

Yomawari oyunları, Japon kent yerleşkelerinde geçen aksiyon korku oyunlarıdır. Ana karakter, canavarlar ve ruhlarla dolu karanlık ve boş şehri keşfetmek zorundadır. Karakterimizin bunu yaparken kendini canavarlardan korumak için saklanmak dışında yapabileceği çok az şey vardır. Yakınınızda bir canavar olup olmadığını karakterin kalp atışlarının ne kadar hızlı veya yavaş olduğuna bakarak anlarsınız.

Yomawari oyunları yarattıkları atmosfer ve korku dolu havayla özellikle Japonya'daki oyuncular tarafından bir hayli sevilmiş ve kendine Batı pazarında da yer bulabilmiş oyunlardır. Serinin ilk oyunu Yomawari: Night Alone PS Vita ve Steam üzerinden, ikinci oyun Yomawari: Midnight Shadows ise PS4, Vita ve Steam üzerinden oyuncularla buluşmuştu. İki oyun da daha sonra Nintendo Switch'e portlanmış ve Yomawari: The Long Night isimli bir koleksiyon halinde konsol için çıkış yapmıştı.

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Serinin önceki oyunlarının atmosferini taşıyacak oyun aynı zamanda yenilikleri de bünyesinde taşıyacak. Canavarlar ve ruhlarla dolu şehirde dolaşırken unuttuğumuz hatıraları toplayacak ve üzerimize çöken laneti kırmanın yollarını arayacağız. Oyunla ilgili elimizde çok fazla bilgi olmasa da, yapılan açıklamalara göre oyunun yönetmenliğini Munenori Hirose üstelencek. Karakterlerin dizaynını ise serinin yaratıcısı ve önceki oyunların da karakterlerini tasarlayan Yu Mizokami yapacak. Japonya'da PlayStation ve Switch için çıkış yapacak oyunun dünya çapında ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik belirsiz.

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