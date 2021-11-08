Yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna giden yayaya otomobil çarptı - Haberler
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Yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna giden yayaya otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna giden yayaya otomobil çarptı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydana gelen kazada Sinop istikametine giden Erkan A. idaresindeki otomobil, yolun kenarına park ettiği otomobilinden inerek karşı taraftaki akaryakıt istasyonuna gitmek isteyen Metin Öztürk'e çarptı. Metin Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna giden yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna giden yayaya otomobil çarptı

Yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna giden yayaya otomobil çarptı

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