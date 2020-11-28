Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı

Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpmanın etkisi ile karşı şeride geçerek üçüncü bir otomobile çarptı.