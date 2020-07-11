Yoldan çıkan otomobil kabak tarlasına uçtu: 6 yaralı Yoldan çıkan otomobil kabak tarlasına uçtu: 6 yaralı Kayseri'nin Develi İlçesi'nde yoldan çıkan otomobilin kabak tarlasına uçması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil kabak tarlasına uçtu: 6 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi İlçesi'nde yoldan çıkan otomobilin kabak tarlasına uçması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi - Reşadiye çevreyol üzerinde meydana gelen kazada 38 FU 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kabak tarlasına uçtu. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu çıkartılırken, 6 kişi ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA