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YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı

AA, Mehmet Tosun - Güncel
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YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2022-YÖKDİL/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2022-YÖKDİL/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 13 Mart'taki YÖKDİL/1 için, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Türkiye'de adaylar, 13 Mart'ta saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yerel saat uygulaması kapsamında, Kıbrıs Lefkoşa'da saat 09.00, Kırgızistan Bişkek'te ise saat 13.00'ten sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Yabancı Dil Sınavı, Türkiye, YÖKDİL, Mart, Güncel, Haberler

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