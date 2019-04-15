Yılmaz, Belediye Başkanı Unvanıyla İlk Nikahı Kıydı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Pursaklar Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz, belediye başkanı unvanıyla ilk nikahını kıydı. Başkan Yılmaz, nikahlarını kıydığı genç çiftlere ömür boyu mutluluk diledi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Pursaklar Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz, belediye başkanı unvanıyla haftası sonu ilk nikahını kıydı. Başkan Yılmaz, Pursaklar Asfor ve Şehr-i Tebessüm Düğün Salonlarında iki ayrı törene katılarak genç çiftlerin nikah akitlerini gerçekleştirdi. Zeynep-Hasan çifti ve Melike-Oğuz Demirhan çiftinin nikahlarını kıyan Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, "Rabbim genç kardeşlerimizin nikahlarını hayırlı ve uğurlu eylesin. Kendilerine iki cihan saadeti diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, nikahlarını kıydığı genç çiftlere sandık muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA