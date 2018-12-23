Yılın Olayları 2018 - Mart (1)
ESKİ RUS CASUSU SERGEY SKRIPAL VE KIZINA İNGİLTERE'DE KİMYASAL SALDIRI (06.
ESKİ RUS CASUSU SERGEY SKRIPAL VE KIZINA İNGİLTERE'DE KİMYASAL SALDIRI (06.03.2018)
Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği bölgede güvenlik önlemleri
Sergey Skripal'in Türklerin işlettiği markette alışveriş görüntüleri
Market sahibinin açıklamaları
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un konuşması
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın konuşması
BMGK toplantısından detaylar
İngiliz polisinin şüpheli olarak açıkladığı iki Rus vatandaşının fotoğrafları
İRAN'DA ÖZEL TÜRK UÇAĞI DÜŞTÜ (11.03.2018)
İran'ın güneydoğusundaki Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarında uçağın enkazının fotoğrafları
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklaması
Cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi
Pilot Melike Kuvvet'in cenaze töreninden görüntüler
Kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerinden görüntüler
Mina" yazısı bulunan MC Havacılık Hangarı'ndan detaylar
Kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran'ın açıklaması
NEPAL'DE UÇAK DÜŞTÜ: 49 ÖLÜ (12.03.2018)
Uçağın enkazından görüntüler
Cesetlerden görüntüler
HASAN CELAL GÜZEL HAYATINI KAYBETTİ (19.03.2018)
Hasan Celal Güzel'e ait arşiv görüntüler
TBMM'de düzenlenen cenaze töreninden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sedyede törene katılan eşi ile sohbeti
Hacı Bayram Camisinde cenaze namazından görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze namazı sonrası konuşması
NEVŞEHİR'DE F-16 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ (22.03.2018)
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düşen F-16 enkazının bulunduğu bölgeden detaylar
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın açıklaması
Düşen uçakta şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy için Kapadokya Havaalanı'nda düzenlenen törenden görüntüler YILIN OLAYLARI 2018 - MART (1)
2018 yılının Mart ayında aralarında eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi, İran'da düşen özel Türk uçağı, Nepal'de düşen yolcu uçağı, Hasan Celal Güzel'in vefatı ve Nevşehir'de düşen F-16 uçağından oluşan görüntüler