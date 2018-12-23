Yılın Olayları 2018 - Mart (1)

ESKİ RUS CASUSU SERGEY SKRIPAL VE KIZINA İNGİLTERE'DE KİMYASAL SALDIRI (06.03.2018)

Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği bölgede güvenlik önlemleri

Sergey Skripal'in Türklerin işlettiği markette alışveriş görüntüleri

Market sahibinin açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un konuşması

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın konuşması

BMGK toplantısından detaylar

İngiliz polisinin şüpheli olarak açıkladığı iki Rus vatandaşının fotoğrafları

İRAN'DA ÖZEL TÜRK UÇAĞI DÜŞTÜ (11.03.2018)

İran'ın güneydoğusundaki Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarında uçağın enkazının fotoğrafları

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklaması

Cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi

Pilot Melike Kuvvet'in cenaze töreninden görüntüler

Kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerinden görüntüler

Mina" yazısı bulunan MC Havacılık Hangarı'ndan detaylar

Kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran'ın açıklaması

NEPAL'DE UÇAK DÜŞTÜ: 49 ÖLÜ (12.03.2018)

Uçağın enkazından görüntüler

Cesetlerden görüntüler

HASAN CELAL GÜZEL HAYATINI KAYBETTİ (19.03.2018)

Hasan Celal Güzel'e ait arşiv görüntüler

TBMM'de düzenlenen cenaze töreninden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sedyede törene katılan eşi ile sohbeti

Hacı Bayram Camisinde cenaze namazından görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze namazı sonrası konuşması

NEVŞEHİR'DE F-16 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ (22.03.2018)

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düşen F-16 enkazının bulunduğu bölgeden detaylar

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın açıklaması

Düşen uçakta şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy için Kapadokya Havaalanı'nda düzenlenen törenden görüntüler YILIN OLAYLARI 2018 - MART (1)

2018 yılının Mart ayında aralarında eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi, İran'da düşen özel Türk uçağı, Nepal'de düşen yolcu uçağı, Hasan Celal Güzel'in vefatı ve Nevşehir'de düşen F-16 uçağından oluşan görüntüler

Kaynak: AA