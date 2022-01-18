Yıldızların Gecesi Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu yapıldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" bu akşam İstanbul'da gerçekleşti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" bu akşam İstanbul'da gerçekleşti.

Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılmış olan sporcular ile antrenörleri ve spor ile sanat camiasından birçok isim katıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, "Beni resepsiyona davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye takımı Tokyo'da rekor sayıda madalya kazandı. Bu başarıyı içtenlikle kutlarım. Sayın Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik oyunları boyunca Tokyo'da Türkiye takımına destek verdi. Bu başarı benim için de değerliydi. Paris'te başarılar" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri