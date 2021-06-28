Yıldırım ilçesinde El Emekleri Festivali başladı

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçe Belediyesinin, Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ile kadın kooperatiflerinin katılımıyla düzenlediği El Emekleri Festivali başladı.

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçe Belediyesinin, Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ile kadın kooperatiflerinin katılımıyla düzenlediği El Emekleri Festivali başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaplıkaya Cazibe Merkezinde düzenlenen ve 3 Temmuz'a kadar devam edecek festivalin açılış töreninde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, kadınların hayal ederek canla başla çalışıp ülke ekonomisine katkı sunduğunu ifade etti.

YIL-MEK ve Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi gibi yerlerin verdiği kursların kadınlar açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Gözgeç, "Kadınlarımız buralarda öğrendikleri ve geliştirdikleri mesleki bilgiler ile istihdama ve üretime katkı sunuyor. Belediye başkanımız Oktay Yılmaz, kadınlarla ilgili projelerimizin tamamında bize destek verdi. Bu nedenle kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada gördüğümüz manzara devlet. Millet ve yerel yönetim buluşmasının en güzel örneğidir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da hizmet algılarının ve gelecek vizyonlarının merkezine insanı koyduklarını, insanların yaşamına dokunacak, hemşehrilerinin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler üretmeye gayret ettiklerini ifade etti.

YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ile destekledikleri kadın kooperatiflerinin yerinin kendilerinde çok ayrı olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu merkezlerde Yıldırım Kaymakamlığımız, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz ile işbirliği içinde hayata geçirdiğimiz eğitim programlarıyla, insanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunuyoruz. YIL-MEK, 2019-2020 döneminde 18 mahalle, 21 merkezde 30 farklı branşta toplam 3 bin 487 kursiyere eğitim vermiştir. 2020-2021 döneminde ise 9 mahalle, 12 merkez 34 farklı branşta toplam bin 372 kursiyer YIL-MEK'ten eğitim hizmeti almıştır. Son 2 yılda YIL-MEK kurslarında eğitim alan vatandaşlarımızın toplam sayısı 4 bin 859'tur. Kadın Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Merkezimiz bu yıl 14 noktada, 19 farklı branşta toplamda 370 kursiyere eğitim vermiştir."

Yılmaz, kadın eliyle yerel kalkınma modeli oluşturmak, kadının iş hayatındaki yerini güçlendirmek ve girişimci kadınları desteklemek için kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik ettiklerini belirterek, ilçede mevcut olan toplam 5 kadın kooperatifinin sayısını 14'e çıkarmak istediklerini vurguladı.

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ise desteklerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler