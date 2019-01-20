Yıldırım'dan Bayburtlular'a Ziyaret

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nin Bayburt'a sahip çıktığını belirterek, "Bayburt'u bu günlere taşıdınız. Allah sizden razı olsun. Bu yaptığınız işi çok anlamlı buluyorum. Bunlar para kazandırmaz. Dernekçilik fedakarlık demektir." dedi.

Yıldırım, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nu ziyaret ederek, üyelere hitap etti.

Bayburt ve Bayburtlular'a olan sevgisini dile getiren Yıldırım, "Bayburtlu ister de hayır diyebilir miyiz? Ne diyor halk ozanımız? 'Bir yanım Erzincan vermem Bayburt'u.' Bayburt Rus işgaline karşı, Kop'ta 'Geçilmez.' demiş ve orada onları durdurmuş. Ama şimdi Kop geçiliyor. 6 bin metrelik iki tünelle geçiliyor." diye konuştu.

Yıldırım, olağanüstü genel kurulda kullanılan oyları işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sandık kurulmuş, oylar atılmış, böyle bir sandık daha kurulacak. 31 Mart'ta kurulacak sandıkta Bayburt ne diyor? Bakınız 1947'de dernek kurma fikri herhalde Türkiye'de başka yerde yok. Bu sorumluluk duygusudur. Memlekete sahip çıkma sevdası. Bayburt'a sahip çıktınız. Bayburt'u bu günlere taşıdınız. Allah sizden razı olsun. Bu yaptığınız işi çok anlamlı buluyorum. Bunlar para kazandırmaz. Dernekçilik fedakarlık demektir. Dernekçilik bir menfaat kapısı değildir."

Bayburt'un her zaman yüzlerini güldürdüğünü belirten Yıldırım, "Bayburt, bayrağımızı indirmedi, ezanlarımızı dindirmedi. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Ziyarette Yıldırım'a Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ve AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır eşlik etti.

Kaynak: AA