Yılbor'dan Maldivler'e ihracat

MERSİN (İHA) – Mersin'den dünya ülkelerine ihracat ağını her geçen gün ihracat ağını genişleten Yılbor Plastik Boru, ihracat yaptığı önemli ülkeler arasına Maldivler'i de ekledi.

MERSİN (İHA) – Mersin'den dünya ülkelerine ihracat ağını her geçen gün ihracat ağını genişleten Yılbor Plastik Boru, ihracat yaptığı önemli ülkeler arasına Maldivler'i de ekledi.

Bugüne kadar Irak, Libya, Suriye, Lübnan, Kuveyt, Ürdün, Katar, Gürcistan, Bulgaristan, Moldova, Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Türkmenistan, Fas, Cezayir, Nijerya, Etiyopya, Senegal, Gana ve Kıbrıs'a ihracat gerçekleştiren Yılbor Plastik Boru, Maldivler'e de ihracat gerçekleştirdi.

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, ihracatta yeni pazarlar keşfetmenin ülke ekonomisi adına kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Biz dünyanın dört bir yanına üzerinde 'Made in Turkey' yazılı ürünler ihraç ettikçe ekip olarak mutlu oluyoruz. Türkiye'nin sanayide son yıllarda en hızlı gelişen şehirlerinin başında yer alan Mersin'den Maldivler'e ihracat gerçekleştirmek de bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. İhracat ekibimiz sürekli yeni pazarlar arayışında. Yeni pazarlar keşfederek ülke ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz. Ar-Ge ekibimiz ile birlikte ürünlerimizin gelişimine sunduğumuz katkının sonuçlarını görmek de güzel. Sektörde yakaladığımız yükseliş ivmesini sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı