Yılbor'dan Maldivler'e ihracat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yılbor'dan Maldivler'e ihracat

Yılbor'dan Maldivler'e ihracat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin'den dünya ülkelerine ihracat ağını her geçen gün ihracat ağını genişleten Yılbor Plastik Boru, ihracat yaptığı önemli ülkeler arasına Maldivler'i de ekledi.

MERSİN (İHA) – Mersin'den dünya ülkelerine ihracat ağını her geçen gün ihracat ağını genişleten Yılbor Plastik Boru, ihracat yaptığı önemli ülkeler arasına Maldivler'i de ekledi.

Bugüne kadar Irak, Libya, Suriye, Lübnan, Kuveyt, Ürdün, Katar, Gürcistan, Bulgaristan, Moldova, Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Türkmenistan, Fas, Cezayir, Nijerya, Etiyopya, Senegal, Gana ve Kıbrıs'a ihracat gerçekleştiren Yılbor Plastik Boru, Maldivler'e de ihracat gerçekleştirdi.

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, ihracatta yeni pazarlar keşfetmenin ülke ekonomisi adına kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Biz dünyanın dört bir yanına üzerinde 'Made in Turkey' yazılı ürünler ihraç ettikçe ekip olarak mutlu oluyoruz. Türkiye'nin sanayide son yıllarda en hızlı gelişen şehirlerinin başında yer alan Mersin'den Maldivler'e ihracat gerçekleştirmek de bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. İhracat ekibimiz sürekli yeni pazarlar arayışında. Yeni pazarlar keşfederek ülke ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz. Ar-Ge ekibimiz ile birlikte ürünlerimizin gelişimine sunduğumuz katkının sonuçlarını görmek de güzel. Sektörde yakaladığımız yükseliş ivmesini sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz" dedi. - MERSİN

Yılbor'dan Maldivler'e ihracat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köylüler güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf sağlıyor
Köylüler güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf sağlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hulusi Akar Hamid Karzai Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Deniz Akkaya Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mert Günok Burak Elmas Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yılbor'dan Maldivler'e ihracat - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:18:39. #1.16#

title