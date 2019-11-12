Yılbaşı öncesi 12 varil kaçak içki ele geçirildi
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Yılbaşı öncesi 12 varil kaçak içki ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan bin 620 litre kaçak içki ele geçirildi.

12.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:49
Yılbaşı öncesi 12 varil kaçak içki ele geçirildi

'nin İlçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan bin 620 litre kaçak içki ele geçirildi.


Uzunköprü İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda (12) varil yaklaşık bin 620 litre yapma şarap ele geçirildi. Ekipler sahte içki ve malzemelere el koydu, şüpheli Y.K hakkında ise adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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