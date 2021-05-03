Yİ-ÜFE yıllık yüzde 35,17, aylık yüzde 4,34 arttı
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Yİ-ÜFE yıllık yüzde 35,17, aylık yüzde 4,34 arttı

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 35,17, aylık yüzde 4,34 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ÜFE Nisan ayında yıllık yüzde 35,17, aylık yüzde 4,34 arttı.

Yİ-ÜFE Nisan ayında yıllık yüzde 35,17, aylık yüzde 4,34 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Yurt İçi Üretici (Yİ-ÜFE) Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,44 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 38,11 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,07, imalatta yüzde 38,11, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,50, su temininde yüzde 28,32 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 42,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 24,97, enerjide yüzde 38,64, sermaye malında yüzde 27,24 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 4,55 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,02, imalatta yüzde 4,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,22, su temininde yüzde 0,27 artış olarak gerçekleşti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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