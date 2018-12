Yerli Tohum Bankaları Kurulmalı"

Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, Türkiye'nin çok çeşitli ürün üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bunun farklı ürün politikalarını gerekli kıldığını bildirdi.

Armağan, yaptığı yazılı açıklamada, şehirlerin büyüme planları hazırlanırken Çevre ve Şehircilik ile Tarım bakanlıklarının mutlaka birlikte hareket etmesi gerektiğini, Türkiye'de arazilerin küçüldüğü için traktörlerin motor hacimlerinin de küçüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin sadece yeni konutlara değil yeni tarım alanlarına da ihtiyacının olduğunu ifade eden Zeynep Erkunt Armağan, şunları kaydetti:

"Milli Tarım Politikası kişilere bağlı olarak sürekli değişmemeli. Kalıcı bir şekilde kısa, orta ve uzun vadeli olmalı. Çiftçinin ihtiyaçlarına ve ülkenin yapısına uygun olarak şekillendirilmeli. Yurt dışında uygulanan modellerin tümünün ülkemiz için uygun olması gerekmiyor. Bizim, kendi ülkemizin gerçeklerini esas alan politikalarımız olmalı. Çünkü Türkiye'nin iklim ve toprak çeşitliliği farklılık gösteriyor. Ülke olarak çok çeşitli ürün üretme potansiyeline sahibiz . Bu da farklı ürün politikalarını gerekli kılıyor. Öte yandan Türkiye olarak gübre ve tohumda yurt dışına bağlı bir hale geldik. Milli Tarım Politikası kapsamında atılacak adımlarla bunlar da yerlileştirilmeli ve dışa bağımlılığın önüne geçilmeli."

Armağan, artan dövizle çiftçilerin de girdi maliyetlerinin arttığını vurgulayarak, "Avrupa Birliği normlarında Tier 4 motor kullanılması gerekli, fakat biz ülke olarak sahip olduğumuz 1 milyon 800 bin traktörü 3A seviyesine bile çıkarsak, hem verimlilik hem de yakıt tüketimi ve çevre sağlığı açısında önemli bir adım atmış oluruz. Üstelik bunu daha uygun maliyetlerle gerçekleştirebiliriz. Hurda teşviki konusunu yıllardır söylüyoruz. Sektör olarak yetkililerin sesimizi duymalarını artık istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Tarım Politikası'nın birçok farklı konu başlığını kapsadığını kaydeden Zeynep Erkunt Armağan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerli tohum bankaları kurulmalı, hibrit tohumlarla tarım politikası olmaz. Gübremiz, ilacımız yerli olmalı. Hayvanımız yerli ırk olmalı. Çiftçi önünü görmeli. 5-10 yıl sonra ne yapıyor olacağını bilmeli. Çiftçi demişken, Milli Tarım Politikası'nın bir diğer önemli unsuru da kooperatifler olmalı. Çünkü kooperatifler çiftçiyi hem eğiterek bilinçlendiriyor hem de bir pazarlama gücü sunuyor. Bu konuda ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri bir araya gelerek ortak bir görüş birliğine varmalı."

Armağan, Türkiye'ye paralel olarak Ege Bölgesi'nde de traktör satışlarının azaldığını belirterek, "Ancak Erkunt Ege'deki satışları genel düşüşten daha az etkilendi. Bağ ve tarlalarda kullanışlı olan Kısmet E-B ve E-T modelleri ile çiftçilerden çok kabul gördük. Bu modellere gösterilen ilgi bizim Ege'deki küçülmemizi sınırlı tuttu. Her zaman olduğu gibi yine Egeli çiftçimize minnettarım. Ege'nin genel gidişatından memnunum. 2019 yılında yeni bir ürün zinciri lanse etmek istiyoruz. Ege'deki toprağın özelliğine uygun olarak tasarlanan bu modeller, 50-70 beygir aralığındaki traktörlerden oluşacak. Her zaman olduğu gibi Ege'nin uğruna inanarak lansmanı yine burada yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.