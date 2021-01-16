"Yerli Jason" hayaline yaklaştı

Hollywood yıldızı Jason Statham'a benzerliğiyle dikkati çeken otomobil tamircisi İsmail Yıldırım, Antalya'da çekilecek filmde rol alacak dünyaca ünlü oyuncuyla tanışmak ve fırsat verilirse filmde oynamak istiyor.

Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde yaşayan ve "Taşıyıcı" serisi filmleriyle ünlenen Statham'a benzerliği nedeniyle "Yerli Jason" olarak tanınan 40 yaşındaki Yıldırım, Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve Statham'ın bir araya geleceği aksiyon filmi "Five Eyes"in Antalya'da çekileceği haberiyle heyecanlandı.

Jason Statham ile tanışma hayalinin gerçeğe döneceğine inanan Yıldırım, oyuncunun kente gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Yıldırım, AA muhabirine, Statham'a hayranlık duyduğunu söyledi.

Aralarındaki benzerlik gündeme geldiğinden beri Statham ile tanışmanın hayalini kurduğunu aktaran Yıldırım, "Bu kez bu hayalimin gerçekleşeceğini umuyorum. Yaşadığım şehre, Antalya'ya gelecek olması en büyük şansım. Hatta bence bu bir işaret. Jason Statham'ın Türkiye'ye geleceğini duyan birçok insan beni arıyor, sosyal medyadan ulaşıyor, buluşacağımızı düşündüklerini söylüyor. Bence bu halkın gözünde de aramızda bir bağ kurulmuş olduğunu gösteriyor. Bu durum beni oldukça heyecanlandırdı. Kendisinin de benimle tanışmak isteyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Antalya'da çekilecek filmin çalışacağı ajansın kendisiyle irtibata geçtiğini anlatan Yıldırım,, ajans aracılığıyla ünlü oyuncuyla bir araya gelebileceğini hatta filmde rol alabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Filmlerde ve reklamda rol aldı

Yıldırım, Statham'a benzerliğinin gündeme gelmesi ve "Yerli Jason" olarak tanınmaya başlamasının ardından bazı projelerde yer almaya başladığını kaydetti.

İlk oyunculuk deneyimini "Karımı Gördünüz mü?" isimli filmde yaşadığını aktaran Yıldırım, "Son olarak Gökhan Yıkılkan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Seni Bulacağım Oğlum' filminde rol aldım. Reklam filmi teklifleri de alıyorum. İçecek, yiyecek ve otel reklamlarında oynadım. Bazı televizyon programlarına katıldım. Şimdi bir televizyon dizisi projesi var, muhtemelen onda da rol alacağım." dedi.

Yıldırım, benzeri Statham gibi aksiyon filmlerinde rol alabilmek için boş zamanlarında spor ve oyunculuk üzerine çalışmalar yapmaya gayret ettiğini vurguladı.

Adrasan Mahallesi'nde ağabeyi ile otomobil tamir eden Yıldırım'ın ünlü oyuncuya benzerliğini ilk olarak Anadolu Ajansı (AA) ekibi multimedya çalışmasıyla kamuoyuna duyurmuştu. AA'nın haberinden sonra televizyon programlarına çıkan ve sosyal medyadaki takipçi sayısı artan Yıldırım'ın şöhreti, mahallesinin sınırlarını aşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş