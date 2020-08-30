Yerli Düşünce Derneği'nden Zafer Bayramı mesajı
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Yerli Düşünce Derneği'nden Zafer Bayramı mesajı

Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi, yayımladığı mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılını kutladı.

Yerli Düşünce Derneği'nden Zafer Bayramı mesajı
30.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:11

Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi, yayımladığı mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılını kutladı.

Anadolu topraklarının sonsuza dek Türk yurdu olduğunun altı çizilen kutlama mesajında, 98 yıl önce kazanılan zafer neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya durdukça güçlü, hür ve bağımsız olarak var olacağı belirtildi. Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922 günü zaferle sonuçlanan 'Büyük Taarruz' ile bütün dünya anlamış oldu ki Anadolu toprakları sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacaktır. Bu zafer neticesinde kurulan ve büyük Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti; devleti, vatanı, milletiyle birlikte dünya durdukça güçlü, hür ve bağımsız olarak var olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milleti ile birlikte her türlü saldırıya karşı bir yandan üniter yapısını koruyup diğer yandan ise demokrasisini yükselterek barışın, güvenliğin, adalet ve refahın hakim olduğu büyük ve güçlü bir ülke olması hedefine kararlı şekilde yürümekte olup, buna da hiçbir kuvvet engel olamayacaktır. Gerektiğinde devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, istiklal ve istikbalinin teminatı olan şanlı ordumuzun ülkemiz ve milletimizin bölgesel ve küresel çıkarlarını korumak için her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu dostlarımız da, hasımlarımız da bilirler."

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde yer alan personelin tebrik edildiği mesajda, "Büyük zaferimizin yıl dönümünde büyük Türk milletinin bağrından çıkmış kahraman ordumuzun da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu ve 30 Ağustos Zaferi'nin başkomutanı büyük Atatürk'ü, her karışını kanlarıyla sulayıp, bu toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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