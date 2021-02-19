Yerli çağrı merkezi altyapısı 18 ülkeye açıldı

Çağrı merkezi bulutu AloTech, Call Center Studio markasıyla yurt dışına açıldığını duyurdu. Şirket son 6 ayda ABD, Kenya, İngiltere, Pakistan, Cezayir, Nijerya, Rusya ve Almanya'da da hizmet vermeye başlayarak destek verdiği ülke sayısını 18'e çıkardı.

Geçtiğimiz yıl web chat, Facebook Messenger, WhatsApp ile sesli bot ve yazılı bot kullanan şirket sayısını bir önceki yıla göre yüzde 433 artırmayı başaran Alotech 550'den fazla şirkete hizmet vermeye başladı. Cirosunu yüzde 100 artırdığını açıklayan Alotech, Red Herring North America Top 100 listesine girme başarısı da gösterdi. Dünyanın en prestijli teknoloji ödülleri arasında yer alan ve yenilikçi şirketlerin sıralandığı Red Herring'in Top 100 listesinde geçtiğimiz yıllarda Facebook, Google, Salesforce, Spotify ve YouTube gibi firmalar da yer almıştı.

"YURT DIŞINDA ŞİRKETLERE VERDİĞİMİZ DANIŞMANLIKLA ÖNE ÇIKIYORUZ"

Alotech ve Call Center Studio kurucu ortağı Cenk Soyak yurt dışındaki hızlı büyüme ivmesine dair açıklamalarda bulundu; "İlk olarak Türkiye'deki müşterilerimiz yurt dışına açılırken bizleri de yanlarında götürdüler ve farklı ülkelerdeki ekipleri için de bizi kullanmaya başladılar. 2020 ikinci yarısı itibariyle direkt yurt dışında hem iş ortaklıkları ile hem de pazarlama faaliyetleri ile farklı pazarlara giriş yapmaya başladık. Şu ana kadar onun üzerinde proje satışı gerçekleştirdik" dedi.

Global pazarda rakiplerinden bir adım öne çıkmalarını ürün özelliklerine ek sundukları danışmanlık desteği ile artan verimliliğe borçlu olduklarını belirten Soyak, "Birçok şirket iş süreçlerini doğru tasarlamadığı için yüz binlerce dolarını kaybediyor. Bizimle tanışan şirketlerde öncelikli olarak süreçleri nasıl tasarlamalıyız konusuna odaklanıyoruz. İşlerini dinliyoruz. Operasyon ekiplerinin daha verimli çalışacağı, maliyetleri minimize edecek yapılar olarak tasarlıyoruz. En önemlisi devamlı memnuniyet için 7x24 destek sunuyoruz."

ULUSLARARASI BÜYÜME ULUSLARARASI EKİP

Türkiye'ye ek olarak Kanada, Fas, Bulgaristan, Venezuela, Filipin, Hindistan ve Amerika vatandaşlarından oluşan 92 kişilik bir ekibe ulaşan AloTech, 2020 yılında ekibini yüzde 50 büyüttüğünü açıkladı. Şirket üstelik, #BenneredeysemAlotechorada mottosuyla yaklaşık bir yıldır lokasyon bağımsız olarak hizmet veriyor.

YAPAY ZEKA KULLANIMIYLA OPERASYONEL MALİYETLERDE ORTALAMA YÜZDE 40 TASARRUF

Ayrıca Yapay Zeka üzerine 2020 yılında bir departman kuran AloTech mevcut yapısı dahilinde otomatize edebileceği ve maliyetleri azaltabileceği alanlarda müşterilerine destek vermeye de başladığını açıkladı. Şirket ilk yılında 10'a yakın müşteride geliştirdiği sesli ve yazılı bot servisleri ile operasyonlara gelen çağrıların ortalamada yüzde 40'ını çağrı merkezi ekiplerine ulaşmadan çözerek ciddi bir müşteri memnuniyeti artışı ve maliyet avantajı sağladı. Alotech'in 2021 hedefleri arasında hali hazırda hizmet verdiği 550'nin üzerinde müşterisi için benzer analizleri yaparak yapay zeka içeren çözümleri en hızlı şekilde operasyonlarına dahil etmek yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı