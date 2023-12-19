Zonguldak'ta jandarma timleri okul servis araçlarını denetledi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; okullarda ve okul güzergahlarında paydaş kurumlarla müşterek olarak okul servis araçları denetimleri yapıldı. Denetim sonunda okul servis aracı şoförlerine bilgilendirmeler yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim öğretim dönemi boyunca denetim faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi.
Zonguldak'ta jandarma timlerince okul servis araçları denetlendi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; okullarda ve okul güzergahlarında paydaş kurumlarla müşterek olarak okul servis araçları denetimleri yapıldı. Denetim sonunda okul servis aracı şoförlerine bilgilendirmeler yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim öğretim dönemi boyunca denetim faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK