Zonguldak'ta Gazeteciler Yürüyüş Düzenledi

Zonguldak'ta gazeteciler, çalışma şartlarının ve gelirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yürüyüş düzenledi.

Madenci Anıtı'ndan başlayan yürüyüşe Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Emen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Gazeteciler adına açıklama yapan Öznur Güneş, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ülke genelinde meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları aynı şekilde Zonguldak basını olarak biz de yaşıyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyoruz. Yıllardır süregelen can güvenliği, ekonomik darboğaz, itibarsızlaştırma, birçok arkadaşımızın işsiz kalmasına neden oldu. Mesleğe devam edenler ise bu sorunlarla mücadele etmeye mecbur kaldı. Bizler, halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunarak, karanlıkta kalanları aydınlatan kutsal bir görev yapıyoruz. Gerçeklerin konuşulması, gazetecilik onurunun korunması için desteğinize ihtiyacımız var. Bizler can güvenliğimiz olmadan, asgari ücrete mesai saati gözetmeksizin çalışanlarız. Hatta daha acısı aramızda asgari ücreti bile alamayan arkadaşlarımız var" dedi.

Gazeteciler, yürüyüşün ardından Valilik önüne gelerek, buradaki Atatürk heykeline çelenk bıraktı. - ZONGULDAK