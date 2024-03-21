Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iftar yemeği düzenlendi

Zonguldak'ın Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, ilçede görev yapan daire Müdürleri ile Basın mensuplarına iftar yemeği verdi.

Alaplı Alabalık Tesislerinde düzenlenen yemeğe Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Güneri, Alaplı Hakimi Berkay Dindar ve Hakim Aslıhan Dindar, Jandarma Komutanı İbrahim Kuzgun, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Dr. Hatice Burçin Şolt, İlçe Emniyet Amiri Baki Acar, Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik ve ilçede görev yapan gazeteciler katıldı.

İftar programında yaptığı konuşmada, dostlukların sevgi ile beslendiği mübarek Ramazan ayında bir arada olmanın vermiş olduğu derin mutluluk ve hissiyat içinde olduğunu belirten Kaymakam Selçuk Köksal, düzenlenen iftar programına iştirak eden katılımcılara teşekkür etti. - ZONGULDAK