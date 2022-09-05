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Zonguldak haberleri: Kdz. Ereğli TSO Tüyap Gıda Fuarı'na gezi düzenledi

Yerel Haberler

Zonguldak haberleri: Kdz. Ereğli TSO Tüyap Gıda Fuarı'na gezi düzenledi

Zonguldak haberi... Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) TÜYAP/2022 Gıda Fuarı'na gezi düzenledi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) TÜYAP/2022 Gıda Fuarı'na gezi düzenledi.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜYAP/2022 Gıda Fuarı için Kdz. Ereğli TSO gezi düzenledi. Düzenlenen geziye gıda ve perakende hizmet grubundan 30'u aşkın oda üyesi katıldı. Fuarda perakende zincirleri, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş sebze, meyve, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller, hububat ve kuruyemiş gibi başlıklarda uzmanlaşmış pek çok marka ve üretici yer aldı. Sabah kahvaltısının ardından fuar alanında serbest gezi yapan üyelere gezinin ardından da akşam yemeği ikramında bulunuldu.

Bu tip fuarları önemsediklerini söyleyen Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, her sene önemli fuarları takip ederek, üyelerine fayda sağlayacak fuarlara gezi düzenlediklerini söyledi.

Fuara katılan üyelerde Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve oda personeline gezi için teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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