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Zonguldak'ın Alaplı ilçesi İsafakılı köy muhtarlığının başlattığı örnek uygulamayla, her haneden gönüllü olarak toplanan 10 kilogram fındığın geliriyle köydeki tüm cenaze hizmetleri ücretsiz karşılanıyor.

İsafakılı Köyü Muhtarlığı tarafından 2024 yılında başlatılan uygulama, köylülerin desteğiyle sürdürülüyor. Her yıl fındık hasadının ardından hanelerden toplanan fındıklar, köy sakinleri tarafından imece usulü temizlenerek satışa hazırlanıyor.

Köy muhtarı Mehmet Kaçar, fındık fiyatlarının beklentilerin altında kalması nedeniyle toplanan fındıkları Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) vermeyi planladıklarını belirtti.

"Bütün cenaze hizmetlerini ücretsiz karşılıyoruz"

Uygulama hakkında bilgi veren Kaçar, "Köyümüzde cenaze olduğunda hastaneden cenazemizi alıyor, gasilhanede yıkatıyoruz. Mezarın hazırlanmasından defin işlemlerine kadar bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Defin sonrasında pide, ayran, çay, şeker, su ve diğer ikramları üç gün boyunca ücretsiz olarak sağlıyoruz. 2024 yılında göreve geldiğimizde ekibimizle birlikte böyle bir karar aldık. Köylülerimiz de uygulamadan oldukça memnun" dedi.

"Kötü günler için de kaynak oluşturuyoruz"

Toplanan fındıkların gelirleriyle ihtiyaç halinde zor durumda kalan ailelere de destek olmayı planladıklarını ifade eden Kaçar, "İsafakılı merkez ve Durabeyli Mahallesi halkımız bu çalışmaya gönüllü olarak destek veriyor. Tüm köylülerimize teşekkür ediyorum. Başka köylerimizin de bu uygulamayı hayata geçirmesini tavsiye ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde cenaze hizmetlerimizi yürütüyoruz. Köyümle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kadınlardan imece usulü destek

Köy sakinlerinden Hatice Kaçar ise her yıl kadınlarla bir araya gelerek toplanan fındıkları temizlediklerini belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde fındıklarımızı ayıklıyoruz. Köyümüzde cenaze masrafları bu sayede ücretsiz karşılanıyor. Herkese böyle bir dayanışmayı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsafakılı köyünde sürdürülen uygulama, toplumsal dayanışmanın ve imece kültürünün güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı