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Ziraat Odaları Zeytin Hasadını Görüşmek İçin Bakanlıkta Bir Araya Geldi

Ziraat Odaları Zeytin Hasadını Görüşmek İçin Bakanlıkta Bir Araya Geldi
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Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya ziraat odaları, zeytin hasadı sonrası çiftçilerin yaşadığı sorunları görüşmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nda toplandı. Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, zeytinyağı ihracatının artırılması için çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Ziraat odaları, zeytin için Tarım ve Orman Bakanlığında buluştu.

Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya ziraat odalarının talebiyle Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığında zeytin hasadı sonrası yaşanan ve çiftçilerin problemlerini içeren bir toplantı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bağcı ve Bakanlık genel müdürleri, Bursa ve Balıkesir Tarım ve Orman il müdürleri ve Balıkesir ziraat odalarından da temsilcilerin katıldığı toplantı 3 saat sürdü.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Toplantıda bölgemizde zeytin hasadının başlamasıyla yağlık zeytin fiyatlarındaki olumsuz gelişmeler ve bunlara ilgili alınması gereken tedbirler hususunda odalarımızın görüş ve önerileri Bakanlığa sunulmuştur. Bakan Yardımcısı sayın Ahmet Bağcı zeytinyağı ihracatının artırılması da dahil kısa orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili çalışmaların başlatılacağını bildirmiş ve ziraat odalarımız, zeytin üretimi ve değerlendirmesi işindeki kurum ve kuruluşlarla toplantıların devam edeceğini ifade etmiştir" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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