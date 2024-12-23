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Zeytin Üreticileri Düşük Verim ve Fiyatlardan Şikayetçi

Zeytin Üreticileri Düşük Verim ve Fiyatlardan Şikayetçi
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin üreticileri, maliyetlerin artması ve zeytin verimindeki düşüş nedeniyle zor durumda olduklarını belirtiyor. Üreticiler, zeytinlerini imece usulü toplayarak giderleri azaltmaya çalışıyor. Yağ fiyatlarının düşük olduğunu ve devlet desteğinin gerektiğini vurguluyorlar.

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde artan maliyetleri karşılayamamaktan dert yanan zeytin üreticisi Muzaffer Sayal, "Bu sene zeytinlerde verim çok düşük. Yağ oranı bayağı düşük. Yağ fiyatları da taban yaptı. Çiftçi ne yapacağını şaşırmış durumda. Satsa satamıyor. İşçi parasını kurtarmıyor. Kendi yevmiyelerimizi boş verdik, işçinin parasını dahi zorla çıkarıyoruz hatta çıkaramıyoruz" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytinyağı fiyatlarının düşük olmasından dert yanan üreticiler, zeytinleri imece usulü toplayarak işçi giderlerden tasarruf yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çocukluğundan bu yana zeytin üretimi yapan  Muzaffer Sayal, şunları söyledi:

"Bu sene zeytinlerde verim çok düşük. Yağ oranı bayağı düşük. Yağ fiyatları da taban yaptı. Çiftçi ne yapacağını şaşırmış durumda. Satsa satamıyor. İşçi parasını kurtarmıyor. Kendi yevmiyelerimizi boş verdik, işçinin parasını dahi zorla çıkarıyoruz hatta çıkaramıyoruz. İşçi bulmak da zor.

"Çiftçiler ağaçlarını keserse şaşırmayın"

Yağ fiyatları 130- 140 civarlarında. Fabrikalar 160 liradan alıyormuş. 160 liraya bu yağı versek hiçbir şey anlamayız yaptığımız işten. Şu piyasaya göre 300 lira olması lazım. Geçen sene 230-240 civarlarındaydı. Bu sene fiyatlar çok geri geldi. Yüzde yüzün altına indi. Neden kaynaklanıyor bilmiyoruz. Zenginlerin elinde her şey. Zenginler yapıyor. Devletin buna el atması lazım. Yarın bir gün bu çiftçiler ağaçlarını keserse şaşırmayın. Gübre fiyatları, çift sürmesi, işçisi her şey zorluyor. 5 dönüm yere bir çift sürdürmeye kalksan adam 6-7 bin lira para istiyor. O da haklı. Saban kırılıyor. Mazot yakıyor. Biz zeytinimizi imece usulü topluyoruz. Değiş tokuş yapıyoruz. Ben bacanakla beraber topluyorum. 3 gün bacanağı oraya gidiyoruz, 3 gün kendi yerime gidiyorum. Ben çocukluğumdan bu yana zeytincilik yapıyorum. Bu seneye kadar çiftçi bu kadar mağdur olmamıştı."

"Zeytinimiz değerini bulmuyor"

Üretileci Hakkı Sayal ise "Zeytinlerimizin fiyatı değerinden aşağıda. Aldığımız gübreyle ilaçlamalar kendimiz yaptığımız halde masrafını çıkarmıyor. Bilmiyorum bunlar nasıl devam edecek, nasıl olacak? Çiftçi zeytinin parasını ettiremiyor. Ne yeşil ne siyah. Bunun yanında dolu yağdı. Ziraat Odası'ndan olsun, İlçe Tarım'dan olsun hiçbir fayda görmedik. Neymiş sigorta yaptırmamız gerekiyormuş. Devletin böyle konularda bize destek çıkması gerekiyor. İşçi yevmiyeleri ile baş etmek zor olduğu için imece usulü topluyoruz. Akrabalar olarak birbirimizin zeytinini imece usulü topluyoruz. 56 yaşındayım. Çocukluğumdan beri zeytincilik yapıyorum. Uğraşıyoruz. Güzel bir şey toprağımızla uğraşmak. Bu sene biraz kurak gitti. 7 kilodan veren yerler de var, 8 kilodan veren yerler de var. Gemlik olursa 4,5-5 kilodan veriyor. Allah bin bereket versin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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