ZBEÜ Hastanesi'ne yeni doktorlar atandı

ZBEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Merve Sena Baytar ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Tali, ZBEÜ Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Merve Sena Baytar ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Tali ile daha da güçleniyor.

ZBEÜ Hastanesi, kaliteli sağlık hizmetleri ve güçlü akademik kadrosuyla bölgesindeki sağlık kuruluşları arasında sağlık üssü olma konumunu güçlendiriyor. Dr. Öğr. Üyesi Merve Sena Baytar ve Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Tali'nin göreve başlamasıyla birlikte, uzmanlık alanlarındaki çeşitliliği artan ZBEÜ Hastanesi hastalarına daha geniş kapsamlı bir sağlık hizmeti sunma kararlılığını devam ettiriyor. - ZONGULDAK