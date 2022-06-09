Zam Talebi Reddedilen Siirtli Fırıncılar Çalışmama Kararı Aldı - Haberler

YUSUF EREN

Siirt'te 2,5 TL'den satılan ekmeğin maliyetleri karşılamadığını belirterek zam talebinde bulunan fırıncılar, taleplerinin reddedilmesine üzerine çalışmama kararı aldı. Fırıncı Şakir Şeker, "Şu an güncel un faturası 500'ü buldu. 260 liradan iki katına çıktı. Yani bu millete yazıktır. Çalışamıyorlar. Esnaf iflas etmiş. Kesinlikle biz, karar almışız, ekmek çıkarmayacağız" dedi. Alican Aydın ise "Yetkili kimse gelsin, kendi başına çalışsın" diye konuştu.

Siirt'te ekmek fiyatının 2,5 TL'den 3,5 TL'ye çıkarılmasını isteyen fırıncılar, taleplerinin reddedilmesi üzerine, zam yapılana kadar ekmek üretmeme kararı aldı. Bir çay ocağında toplanan fırıncılar, 2,5 liralık fiyatın artan maliyetleri karşılamadığı belirtti.

"HERKES ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPIYOR, SIRA BİZE GELDİĞİ ZAMAN HERKES TEPEMİZE BİNİYOR "

Fırıncı Abdulcabbar Turhan, artan maliyetler karşısında dayanamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Herkes zam üstüne zam yapıyor, sıra bize geldiği zaman herkes tepemize biniyor. Sanki bu zamları biz yapıyoruz. Yediğimiz içtiğimiz her şey on katına çıkmış. Çocukların masrafıdır, kiradır, yiyeceğidir… En basiti, geçen sene çocuğumu dershaneye kaydettim 6,5 milyara (6 bin 500 TL'yi kastediyor), şimdi benden 15 milyar para istiyor. Yani kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Bugün bir torba şeker 1,5 milyara (bin 500 TL'yi kastediyor) çıksa kimse konuşmuyor. Sadece sıra bize geldiği zaman memleket meselesi oluyor. Bu zamları biz yapmıyoruz ki. Eğer ben hakkımı alamazsam, eğer çocuğum benden 20 lira para istiyorsa, ben çocuğuma 10 lira para veremiyorsam gidip kendimi öldüreceğim. Eğer bugün uncu parasını isterse Siirt'in yarısından fazlası dükkanını kapatacak duruma geldi."

"ESNAF İFLAS ETMİŞ"

Fırıncı Şakir Şeker ise "Şu an güncel un faturası 500'ü buldu. 260 liradan iki katına çıktı. Yani bu millete yazıktır. Çalışamıyorlar. Bu arkadaşların rengine bak, hepsi gitmişler. Esnaf iflas etmiş. Kesinlikle biz, karar almışız, ekmek çıkarmayacağız. Hayır, çıkaramayız zaten. Artık kimsenin imkanı kalmadı" diye konuştu.

"YETKİLİ KİMSE GELSİN, KENDİ BAŞINA ÇALIŞSIN"

Artan un fiyatlarından dolayı fırınını kapatacağını belirten Alican Aydın da "Uncuya para vermeden bana un göndermiyor. O zaman fırını kapatacağım, kaçıp gitmek zorunda kalacağım. Ben, torba unu 220'ye alıyordum, şimdi bana diyor '460 milyon (460 TL'yi kastediyor)'. Ben nasıl alayım? Alamıyoruz kardeşim, alamıyoruz. Yani bitmişiz. Buradaki insanlar hepsi bitmiş. Bugün uncu parasını bizden çekerse anamız ağladı, bittik. Bir ekmeğin kıymeti yok. Bizim zanaatımız ölmüş. Yani biz boşuna mücadele ediyoruz. Yetkili kimse gelsin, kendi başına çalışsın. Bu fırınlar hepsi kapansın, bak Siirt'te ne olacak" dedi.

Fırıncı Sırrı Ulu, "Ekmek neden batıda 4,5 liraya satılırken Güneydoğu bölgesinde rayiç verilmiyor? Bunu da çok merak ediyorum. Kesinlikle karar almışız, bir hafta içerisinde bu toplanmamıza bir cevap verilmezse kesinlikle hepimiz kapatıyoruz" diye konuştu.

"FIRINCI KAPATIRSA KAOS OLUR"

Siirt Fırıncılar Odası Başkanı Hayrettin Elçi ise şunları söyledi:

"Normalde bizim talebimiz 3,5 TL'ydi. Talebimiz reddedildi ve bize 'Bir ay sonra gündeme alalım' denildi. Fırıncı esnafını bilgilendirdim. Arkadaşlar toplanmışlar, 'çalışmıyoruz' diyorlar. Çünkü çalışacak durumda değiliz. Bu şartlar altında masrafları çıkarmadığını söylüyorlar. Ben de arkadaşları ikna etmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar dayanmalarını istiyorum. Çünkü Allah korusun, fırıncı esnafımız kapatırsa Siirt'te kaos olur. Bunun sorumlusu da Esnaf Sanatkarlar'dır. Tabii onların fırını yok. Elimden geldiğince arkadaşlara 'dayanın' diyeceğim, dayanabildikleri kadar. Ama yarın öbür gün bir sorumluluk, ben şahsım adına kabul etmiyorum Esnaf Sanatkarlar'ın sorumluluğudur. Bize bir çare yapsınlar, artık dayanacak güçte değiller."

ANKA / Yerel