Yüzbaşı Özkök'ten özel bireylere anlamlı hediye - Haberler

BULANIK, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, Engelliler Haftası nedeniyle bir araya geldiği özel bireylere künye hediye ederek pasta ikram etti.

Bulanık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve Bulanık Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ile birlikte ilçedeki özel bir rehabilitasyon merkezindeki özel bireylerle bir araya geldi. Özel bireylere künye hediye edip pasta ikramında bulunan Yüzbaşı Eyyup Özkök, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek, "İlçemizde bulunan özel vatandaşlarımızın yanında olmak, özel olduklarını hissettirmek amacı ile bu ziyareti gerçekleştirdik. Özel çocuklarımıza künye taktık ve pasta ikramında bulunduk. Sadece bu hafta değil her zaman özel kardeşlerimizin yanında bulunmalıyız. Her insanın hayatta yapamadıkları vardır. Aslında en büyük engel düşüncede, düşüncesizlikte ve sevgisizliktedir. Hayatı paylaşmak için engel yoktur. Özel kardeşlerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Biz kurum amirleri olarak her zaman özel kardeşlerimizin yanında olacağız. Herkesin dediği gibi en büyük engel gerçekten sevgisizliktir" dedi. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel