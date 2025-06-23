3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar! Besicinin kaybı çok büyük

3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar! Besicinin kaybı çok büyük
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Hatay'da besicilik yapan İbrahim Yumuşak, yurt dışından getirerek besisine sevkini gerçekleştirdiği 300 bin TL değerindeki 3 angusu elinden kaçırdı. Hayvanların hızına yetişemeyen ve agresifliğinden dert yanan Yumuşak, "Bu anguslar, insanları karşılarında düşman gibi görüyorlar ve vahşi oldukları için insanlara saldırıyorlar" dedi.

Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde besicilik yapan İbrahim Yumuşak, dededen kalan besicilik mesleğini devam ettirerek ata mesleğini sürdürüyor. Hayvanları ve işini severek yapan Yumuşak, 150 büyükbaş ve 8 bin küçükbaş hayvanlık çiftliğinde vatandaşlara hizmet ediyor. Yumuşak, geçtiğimiz günlerde yurtdışından getirdiği 100 angus cinsi büyükbaş hayvanın sevkiyatını besisine yapmak istedi. İlk tırı sorunsuz bir şekilde sevk eden Yumuşak, ikinci tırdaki 3 angusu kaşla göz arasında kaçırdı.

HAYVANLAR SIRRI KADEM BASTI

İlçenin farklı noktalarına giden angusların peşinde giden Yumuşak, saatlerce süren kovalamacının ardından 3 angusu yakalayamadı ve hayvanlar sırra kadem bastı. Hayvanların hızına yetişemeyen ve çaresizliğini "Bu hayvanlar, tıpkı ceylan gibi koşabiliyor ve hareketler yapabiliyorlar" diyerek dile getiren Yumuşak, 300 bin TL değerindeki 3 angustan gelecek haberi bekliyor. Yumuşak'ın elinden kaçırdığı 3 angusun sırra kadem bastığı anlarsa besicinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yurt Dışından Getirilen 300 Bin TL Değerindeki Anguslar Kaçtı

"İNSANLARI DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYORLAR"

Angusların araçtan sevk edildikleri esnada 3'ünün sırra kadem bastığını ifade eden Besici İbrahim Yumuşak, hayvanların ani hareketler yaptıklarını ve sinirli olduklarını belirterek "Yurtdışından gelen angus hayvanlarımızı Mersin Taşucu limanından gemiden teslim aldık. Burada hayvanları indirmeye çalıştık. Bu angus hayvanlar, cinsinden kaynaklı olarak sinirli ve vahşi oluyorlar. İlk aracı sorunsuz bir şekilde düzgün indirdik. İkinci araçtaki hayvanları indirdiğimiz esnada hayvanlardan bazıları telin üzerinden atlayarak kaçtılar. 3 tane angus kaçtı, şimdiye kadar bir haber alamadık. Yakalamaya çalışıyoruz ama bir şey yapamıyoruz çünkü hayvanlar sinirli ve vahşiler. Angusların kimisi Amik Ovası'na, kimisi şehir merkezine ve kimisi de hastaneye doğru kaçtı. Buraya 100 angus hayvanı aldık ama 3 angus kaçtı. Angusların ortalama teki 100 bin TL fiyatında, 3 angus 300 bin TL zararımız var. Bu anguslar, insanları karşılarında düşman gibi görüyorlar ve vahşi oldukları için insanlara saldırıyorlar. Bu hayvanlar, tıpkı ceylan gibi koşabiliyor ve hareketler yapabiliyorlar. Bir göz açıp kapama arasında hayvanın ortadan yok olduğunu görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar! Besicinin kaybı çok büyük

Yurt Dışından Getirilen 300 Bin TL Değerindeki Anguslar Kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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