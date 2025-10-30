Yunanistan ile Irak Arasında Doğrudan Uçuşlar Başlıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Atina ile Bağdat arasında aralık ayından itibaren doğrudan uçuşların başlatılacağını duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Irak'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Gerapetritis, Atina ile Bağdat arasında doğrudan uçuşların aralık ayından itibaren başlatılacağını bildirdi. Ayrıca turizm, tarım, yatırım ve su yönetimi teknolojileri gibi alanlarda ekonomik iş birliğini geliştirme konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Gerapetritis, Atina ile Bağdat arasında açılacak doğrudan hava hattının bir Avrupa ülkesi ile Irak arasındaki ilk doğrudan uçuş hattı olacağını söyledi. Irak'ın Yunanistan'ın bölgedeki en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Yunan bakan, Irak'ın köklü geçmişi ve tarihi önemine övgüde bulundu.

Su yönetimi alanında Yunanistan ile iş birliği

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise, Gerapetritis'in ziyaretinin bir Yunan dışişleri bakanının Irak'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olduğunu belirtti. Fuad Hüseyin, iki taraf arasında farklı ülkelerde yapılan önceki görüşmelerin de her zaman Irak ve Yunanistan arasındaki derin tarihi ve medeniyet bağları ile karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi konularına odaklandığını vurguladı. Bağdat'a doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Bakan Hüseyin, bunun iki ülke arasındaki sosyal bağları güçlendireceğini, ekonomik ve turistik alışverişi canlandıracağını dile getirdi. Iraklı Bakan Hüseyin ayrıca, Irak'ın su yönetimi alanında Yunanistan ile iş birliği ve deneyim paylaşımını genişletmek istediğini belirtti.

Taraflar ayrıca Irak ekonomisinin çeşitlendirilmesi, turizm ve tarım alanlarında yatırımların teşvik edilmesi ile Iraklı öğrenciler için Yunan üniversitelerinde burs ve akademik programlar düzenlenmesi konularını da ele aldı. Başlatılacak uçak seferleri ile Yunanistan'ın Irak'a doğrudan uçuş düzenleyen ilk Avrupa ülkesi olması bekleniyor. - BAĞDAT