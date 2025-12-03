Haberler

Yunanistan'daki çiftçi eylemi Türkiye sınırını kilitledi: Tırlara 24 saat yasak, küçük araçlara sınırlı geçiş

Güncelleme:
Yunanistan'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına karşı başlattığı eylem, Türkiye-Yunanistan sınırında İpsala Sınır Kapısı'nda trafiği durdurdu. Geçişler yaklaşık 24 saat boyunca tırlara kapatıldı.

Yunanistan'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına, artan üretim maliyetlerine ve düşük alım fiyatlarına karşı başlattığı eylem, Türkiye- Yunanistan sınırında ciddi aksamalara yol açtı. İpsala'dan geçiş yapacak tırlar, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendiriliyor.

İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Gümrük Kapısı'na traktörleriyle gelen çok sayıda çiftçi, sınır hattını tamamen kapatarak trafiği durdurdu. Saat 19.00'dan bu yana iki ülke arasında geçiş sağlanamıyor. Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen araçlar ile Yunanistan'dan çıkış yapmak isteyen yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Tırlara 24 saat boyunca geçiş yok

İpsala Sınır Kapısı'ndaki önlemleri açıklayan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Tır geçişlerine yaklaşık 24 saat boyunca izin verilmeyecek, sadece zorunlu hallerde bulunan küçük araçların geçişine izin verilmeyecek. Tırları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendirme yapılacak" dedi.

Bu açıklamayla birlikte tırlar sınır kapısında beklemeye alınırken, yalnızca acil durumu olan küçük araçlara geçiş izni verileceği netleşti.

Küçük araçlarda kademeli ve kontrollü geçiş

Sınır hattındaki tamamen durma riskine karşı, zorunlu olmayan küçük araçların geçişine de kontrollü bir şekilde izin veriliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman tamamen durma noktasına geliyor.

Alternatif güzergahlara yönlendirme

Yetkililer sürücüleri Pazarkule-Kastanies başta olmak üzere diğer kapıları kullanmaları konusunda uyarıyor. Yunanistan genelinde çiftçi protestolarının farklı noktalarda devam etmesi nedeniyle, alternatif güzergahlarda da aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. - EDİRNE

