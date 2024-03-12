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Yüksekova'da Ramazan Heyecanı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının gelmesiyle çarşı merkezi renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar alışveriş yaparken seyyar satıcılar da memnun kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezi, Ramazan ayının gelmesiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de 11 ayın sultanı Ramazan ayı heyecanı yaşanıyor. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleriyle Sanat Sokağı'nda kurulan tezgahlara akın eden vatandaşlar yoğunluk oluştururken yapılan alışverişler ise seyyar satıcıların yüzünü güldürdü. İlçede Ramazan ayının ilk günlerinde market, fırın ve kasaplarda alışveriş telaşı başlarken caddelerde ise insan yoğunluğu dikkat çekti.

Çiğ köfte satın alan Mehmet Öztekin isimli vatandaş, "Ramazan ayı tüm Müslümanlara mübarek olsun. Ramazan sofrasının vazgeçilmez lezzetlerden biri de tabi ki çiğ köfte. Biz de bu lezzeti Ramazan boyunca soframızdan eksik etmiyoruz" dedi.

Çiğ köfteyi kendi elleriyle yoğurarak satışa sunan Yaşar Dayan isimli tezgahtar ise "Her Ramazan ayı çiğ köfteyi kendim yoğurur satarım. İşletmem olmadığı için tezgahta satıyorum. Bu Ramazanda da yine çiğ köfteyi kendim yapıyorum. Ramazan ayı bereketiyle geldi. Tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Pide satışlarının iftar saatlerine kadar devam ettiğini söyleyen Mirza Işık da, "Bu sene pide fiyatlarına zam yapmadık. Geçen seneki fiyattan satışa sunduk. Pidenin çifti 16 TL'den satışa sunuyoruz. Yoğun talep var. Buradan başta Yüksekova halkının olmak üzere tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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